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Ашотян останется под арестом: Десятки свидетелей ещё не сказали своё слово

Ашотян останется под арестом: Десятки свидетелей ещё не сказали своё слово

Меру пресечения политику продлили по решению суда.Апелляционный антикоррупционный суд постановил продлить заместителю председателя республиканской партии Армении Армену Ашотяну домашний арест ещё на три месяца.

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