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В США рассказали о беспокойстве демократов из-за отстранения Трампа

В США рассказали о беспокойстве демократов из-за отстранения Трампа

Решения об отстранении бывшего президента США Дональда Трампа из предвыборной гонки в штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство в рядах демократов из-за угрозы обратных последствий для предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена.

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