В США рассказали о беспокойстве демократов из-за отстранения Трампа

Решения об отстранении бывшего президента США Дональда Трампа из предвыборной гонки в штатах Колорадо и Мэн вызвали беспокойство в рядах демократов из-за угрозы обратных последствий для предвыборной кампании действующего американского лидера Джо Байдена.