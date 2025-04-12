«Великих так не провожали!»: Лера Кудрявцева возмутилась ажиотажем вокруг похорон Паши Техника

Лера Кудрявцева резко высказалась об ажиотаже вокруг смерти и похорон Паши Техника. В своем Telegram-канале телеведущая возмутилась, что скончавшегося от наркотической зависимости рэпера «провожают как гения», и обругала журналистов.
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