Космодром «Восточный» стал самым редко используемым космодромом в мире. Создание космодрома «Восточный» в Амурской области позиционировалось как фундаментальный шаг к абсолютному доминированию Роскосмоса на планете.
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Сколько "специалистов" высказались.Как на подбор.
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Как же так получилось, что нас обогнали в космосе даже африканские и полинезийские негры?
А Китай , начав с нуля, за 20 лет создал целую космическую и авиационную индустрию.
Ах да... Кто это сказал:
-Нам не нужна своя авиация. У нас есть нефть! Остальное купим!
И много купили, господа?
Русские буржуа больше похожи на стадо свиней под дубом. Свиньям не нужны ни небо, ни звезды.
Были бы желуди под ногами.
Зато денег на его постройке хорошо попилили.
И никто за это( перевод впустую уймы российских денег )не сел