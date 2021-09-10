Комсомольская правда

103 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Ученые получили Шнобелевскую премию за доказательство, что борода защищает от ударов в лицо

Ученые получили Шнобелевскую премию за доказательство, что борода защищает от ударов в лицо

Трое американских ученых получили Шнобелевскую премию за доказательство теории о том, что мужчины стали отращивать бороду, чтобы защищать лицо в кулачном бою.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх