Ученые получили Шнобелевскую премию за доказательство, что борода защищает от ударов в лицо

Трое американских ученых получили Шнобелевскую премию за доказательство теории о том, что мужчины стали отращивать бороду, чтобы защищать лицо в кулачном бою.
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