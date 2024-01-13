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В Газе начались ожесточенные бои

В Газе начались ожесточенные бои

В городе Хан-Юнис на восточном секторе Газы продолжаются интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки, в результате которых пострадавшие направляются в медицинский комплекс Насера, сообщает корреспондент РИА Новости.

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