В Газе начались ожесточенные бои

В городе Хан-Юнис на восточном секторе Газы продолжаются интенсивные столкновения и непрерывные израильские бомбардировки, в результате которых пострадавшие направляются в медицинский комплекс Насера, сообщает корреспондент РИА Новости.
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