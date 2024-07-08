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7 нелепых запретов для беременных

7 нелепых запретов для беременных

«Беременным нельзя вязать – малыш запутается в пуповине»? – сегодня в подобное никто уже не верит. Однако существует немало и более убедительных запретов, которым будущие мамы напрасно следуют до сих пор.

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