7 нелепых запретов для беременных

«Беременным нельзя вязать – малыш запутается в пуповине»? – сегодня в подобное никто уже не верит. Однако существует немало и более убедительных запретов, которым будущие мамы напрасно следуют до сих пор.
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