В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

По словам авторов законопроекта, инициатива должна исправить несправедливость Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).