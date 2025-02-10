В Госдуме предложили изменить порядок перерасчета пенсий работающим пенсионерам

По словам авторов законопроекта, инициатива должна исправить несправедливость Депутаты от ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который предусматривает перерасчет с 1 августа страховой пенсии работающим пенсионерам исходя из максимального индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК).
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