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Японцы из-за Курил требуют у Путина вернуть подаренного щенка

Японцы потребовали от президента России Владимира Путина вернуть им щенка породы акита-ину Юмэ. Так комментаторы в социальных сетях отреагировали на празднование в часть присоединения Курильских островов, которое недавно провели на Сахалине.

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