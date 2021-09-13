Японцы из-за Курил требуют у Путина вернуть подаренного щенка

Японцы потребовали от президента России Владимира Путина вернуть им щенка породы акита-ину Юмэ. Так комментаторы в социальных сетях отреагировали на празднование в часть присоединения Курильских островов, которое недавно провели на Сахалине.
Японцы потребовали от президента России Владимира Путина вернуть им щенка породы акита-ину Юмэ. Так комментаторы в социальных сетях отреагировали на празднование в часть присоединения Курильских островов, которое недавно провели на Сахалине.
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