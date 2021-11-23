Что такое налоговое уведомление и как его исполнить

Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст.
Обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, по которым не удержан НДФЛ) возложена на налоговые органы (ст.
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