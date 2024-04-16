Эти посты могут стоить работы и карьеры

Активность в социальных сетях может сыграть злую шутку с теми, кто идет работу мечты. Люди часто не задумываются о том, что пишут и какие фотографии размещают, предпочитая получать удовольствие от лайков комментариев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии