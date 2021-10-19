Мировое обозрение

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Таинственный козырь Су-57: что скрывает гиперзвуковая ракета «Личинка-МД»?

Таинственный козырь Су-57: что скрывает гиперзвуковая ракета «Личинка-МД»?

АО Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» начала опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке перспективной малогабаритной гиперзвуковой тактической ракеты «Личинка-МД» большой дальности для оснащения истребителей 5-го поколения Су-57.

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