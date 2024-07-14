Игра в льготы: как выбрать более выгодный вариант и не попасть впросак

Директор республиканского центра соцработы рассказала о нюансах законодательства Текст и фото: Антонина Кябелева Существование различных мер социальной поддержки порой требует от граждан внимательности и знания законов.
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