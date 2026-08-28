Учёные раскрыли эволюционные корни отношения к употреблению насекомых в пищу

Мы не просто «разлюбили» насекомых. Мы потеряли к ним ключ. Новое исследование испанских учёных из Института эволюционной биологии (IBE) вскрыло неожиданный факт: наше отвращение к жареным сверчкам — это не каприз культуры, а записанная в ДНК биологическая утрата.