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Мировое обозрение

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Учёные раскрыли эволюционные корни отношения к употреблению насекомых в пищу

Учёные раскрыли эволюционные корни отношения к употреблению насекомых в пищу

Мы не просто «разлюбили» насекомых. Мы потеряли к ним ключ. Новое исследование испанских учёных из Института эволюционной биологии (IBE) вскрыло неожиданный факт: наше отвращение к жареным сверчкам — это не каприз культуры, а записанная в ДНК биологическая утрата.

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