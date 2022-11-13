“Из-под Херсона высвободится крупная группировка противника”: Ходаковский рассказал о вероятных передислокациях войск Украины и России

На Херсонском направлении у ВСУ и ВС РФ был сосредоточен огромный ресурс, как могут ими распорядиться главкомы обеих стран, рассказал в своем телеграм-канале бывший командир бригады “Восток” офицер спецназа Александр Ходаковский.
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