Обострение не "нужды и бедствий", а тяги к убийству собственной страны

Владимир Ильич полит.технолог был что надо, не зря мы пристально изучали его идеологемы в коммунистические времена.
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