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Сэм Эмик: «Клипперс» стараются собрать вокруг Кавая элитных партнеров, чтобы смягчить эффект от его травм»

«Идея, по словам источников в клубе, заключается в том, что команда, построенная вокруг часто получающего травмы Ленарда, должна иметь как можно больше элитных исполнителей, чтобы смягчить эффект от его неизбежных повреждений, которые стали определять эту эпоху «Клипперс», – пишет журналист The Athletic.

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