Бензин для рязанцев может подорожать в июне

Основываясь на ретроспективном анализе статистики и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, можно предположить, что цены на бензин АИ-92 и АИ-95 вырастут на 20–30 копеек в базовом варианте и на 50–70 копеек в пессимистичном.