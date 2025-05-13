Бензин для рязанцев может подорожать в июне

Основываясь на ретроспективном анализе статистики и при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, можно предположить, что цены на бензин АИ-92 и АИ-95 вырастут на 20–30 копеек в базовом варианте и на 50–70 копеек в пессимистичном.
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