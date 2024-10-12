Врач Карданов: артроз может развиться в молодом возрасте при четырех условиях

Артроз - дегенеративно-дистрофическое заболевание, при котором разрушается сустав. Обычно оно возникает у пожилых людей, но при соблюдении четырех условий оно может развиться и в молодом возрасте, рассказал "Газете.
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