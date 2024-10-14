Глушенков высказался о высоких зарплатах журналистов

По его словам, спортсмены такие оклады заслуживают Игрок петербургского «Зенита» Максим Глушенков оценил зарплаты футболистов и зависть по этому поводу со стороны остальных, приведя в пример фразу: «Кто на что учился».
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