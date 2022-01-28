В Якутии на капремонт в школах выделили 2,89 млрд рублей

Объем федеральных субсидий для проведения капитального ремонта в 58 общеобразовательных учреждениях Якутии в 2022–2023 годах составил 2,89 млрд рублей, заявили в правительстве республики 28 января, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Объем федеральных субсидий для проведения капитального ремонта в 58 общеобразовательных учреждениях Якутии в 2022–2023 годах составил 2,89 млрд рублей, заявили в правительстве республики 28 января, сообщает пресс-служба региональной администрации.
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