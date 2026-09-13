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Регионы России

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Оппозиция лидирует на выборах в парламент Швеции

Оппозиция лидирует на выборах в парламент Швеции

Оппозиционный левый блок предварительно получил 175 мест в парламенте Швеции, что на одно больше, чем у правящего блока, свидетельствуют данные государственной избирательной комиссии Королевства.

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