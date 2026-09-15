Таксисты в Москве могут зарабатывать до 170 тысяч рублей в месяц

С окончанием летнего сезона в Москве традиционно растет спрос на услуги такси. По информации, предоставленной карьерным экспертом центра «Профессии будущего» Марией Васильевой, средний доход водителей такси в столице может достигать 170 тысяч рублей в месяц.
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