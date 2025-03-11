Новое исследование показывает, что бедные страны больше подвержены болезни Альцгеймера на мировом уровне

По данным нового исследования, бедные слои населения чаще страдают от болезни Альцгеймера. Исследователи проанализировали данные из 204 стран и обнаружили, что низкий уровень образования, низкий доход и ограниченный доступ к здравоохранению повышают риск развития деменции.
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