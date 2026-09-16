«Миротворец» против Достоевского: южнокорейскую переводчицу Ким Чжон А внесли в украинскую базу за поддержку СВО

Южнокорейская переводчица Ким Чжон А, известная переводами романов Федора Достоевского, попала в базу украинского сайта «Миротворец».
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