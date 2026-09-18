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Царьград

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Economist: Канада ускорит переговоры с ЕС об ассоциации к концу года

Economist: Канада ускорит переговоры с ЕС об ассоциации к концу года

Канада планирует завершить переговоры о ключевых контурах ассоциации с ЕС к концу года. Инициатива принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

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