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Спецпредставитель Путина описал Великобританию двумя словами

Спецпредставитель Путина описал Великобританию двумя словами

Великобритания стала павшей империей. На это указал спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

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