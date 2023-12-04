В Югре под суд отправится 9 человек, организовавших интернет-магазин по продаже наркотических средств

Следователями следственной части Следственного управления УМВД России по г. Нижневартовску окончено производство по уголовному делу в отношении 9 лиц, причастных к распространению наркотических средств на территории Югры.
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