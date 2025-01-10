Глава Обнинска рассказал, как прошел первый рабочий день Константина Пахоменко

Вячеслав Лежнин, возглавляющий сейчас городскую администрацию Обнинска, рассказал о первом рабочем дне Константина Пахоменко, который теперь является его замом по «социалке»Вячеслав Лежнин, возглавляющий сейчас городскую администрацию Обнинска, рассказал о первом рабочем дне Константина Пахоменко, который теперь является его замом по "социалке".
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