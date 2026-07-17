Ливан: обновленные отчеты показывают, что LOT Polish Airlines продолжит приостанавливать полеты в и из аэропорта Бейрут-Рафик Харири (BEY/OLBA) до неустановленного времени в 2027 году из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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