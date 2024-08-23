На ремонт севастопольских набережных потратят более 740 млн рублей

Более 734 млн рублей из федерального бюджета и 7,34 млн из бюджета Севастополя выделены на восстановление будут израсходованы на восстановление набережных Севастополя, которые были повреждены «штормом века», 23 августа сообщает издание ForPost.
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