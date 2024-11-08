В Москве исчезнут дорогие апартаменты

В ближайшие четыре года на первичном рынке Москвы не останется дорогих апартаментов. Исчезновение таких лотов связано с запретом столичных властей на строительство апартаментов, передают «Известия» со ссылкой на данные агентства недвижимости Whitewill.
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