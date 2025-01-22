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Царьград

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65 тысяч заявок: программа "Время героев" завоевывает популярность в России

65 тысяч заявок: программа "Время героев" завоевывает популярность в России

Программа "Время героев" в России привлекла почти 65 тыс. заявок, завершается дополнительная регистрация.

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