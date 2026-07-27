Китайский EUV: как Пекин пробует обойти монополию ASML

Поскольку получить EUV-оборудование каким-либо образом невозможно, китайской компании SMIC пришлось искать другой путь и постепенно совершенствовать свой 7-нм техпроцесс, используя имеющееся оборудование для DUV-литографии.
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