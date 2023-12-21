БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

Посольство Таджикистана провело разъяснения среди сограждан на рынке «Садовод»

В диппредставительстве призвали граждан республики соблюдать законы страны пребывания Сотрудники посольства Таджикистана в России провели разъяснительную работу с гражданами республики, которые работают на московском рынке "Садовод", после конфликта с полицией.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Всех этих кишлачных ублюдков нах из России
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15 час.
Алекс Сэм
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13 час.
Серж Южанин
Какая может быть &quot;разъяснительная работа&quot; с ишаками?!.. Гнать ссаными тряпками и подсрачниками!!!
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5 час.

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