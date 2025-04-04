Плахотнюк подозревается в присвоении ещё двух идентичностей. Что говорит глава ГИП

Генеральный инспекторат полиции (IGP) был проинформирован партнёрским государством о том, что на имя бывшего лидера демократической партии Владимира Плахотнюка возбуждено новое уголовное дело по факту присвоения ещё двух идентичностей, отличных от тех, которые уже известны в публичном пространстве.