Плахотнюк подозревается в присвоении ещё двух идентичностей. Что говорит глава ГИП

Генеральный инспекторат полиции (IGP) был проинформирован партнёрским государством о том, что на имя бывшего лидера демократической партии Владимира Плахотнюка возбуждено новое уголовное дело по факту присвоения ещё двух идентичностей, отличных от тех, которые уже известны в публичном пространстве.
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