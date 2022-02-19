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Баскова упрекнули за отношения с 15-летней дочерью Волочковой

Баскова упрекнули за отношения с 15-летней дочерью Волочковой

Николай Басков. Фото rg.ru Сергей ЛисаровНиколай Басков уже давно уделяет много внимания единственной дочери балерины Анастасии Волочковой.

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