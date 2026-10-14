Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Железнодорожному району города Рязани выявили 23-летнего неработающего местного жителя и его 20-летнюю сожительницу, которые входили в состав организованной группы, занимающейся сбытом наркотиков методом закладок.
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