Украинские беженцы в Польше призывают Зеленского пойти на переговоры с Россией Ирэн ОрлонскаяУкраинские беженцы, находящиеся в Венгрии, приняли инициативу и начали организовывать акции, направленные на достижение мирных переговоров.
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