В Московском государственном университете спорта и туризма (МГУСиТ) 20 и 21 октября пройдёт ХХ юбилейная Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции, проблемы и пути развития физической культуры, спорта, туризма и гостеприимства».
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