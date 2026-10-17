Почему Трамп назвал удары по российским НПЗ позором? Сколько денег, по словам Трампа, передал Украине Джо Байден? Какое будущее Трамп предсказывает Зеленскому, если Украина хочет урегулирования? И почему Трамп уверен, что Украине необходимы выборы? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.