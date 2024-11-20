Пенсии работающим и неработающим россиянам обещали повысить с 1 января

С первого дня следующего года в России обещают повысить пенсии, в том числе социальные и страховые.Депутат, член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб сообщила о планирующемся с первого дня наступающего года повышении пенсий как работающих, так и неработающих россиян.