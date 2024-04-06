В иске застройщика к мэрии Сочи на несколько миллиардов рублей отказано Северо-Кавказский арбитраж отказал сочинскому застройщику OOO “Сады Киви” во взыскании на сумму ₽5.
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В иске застройщика к мэрии Сочи на несколько миллиардов рублей отказано Северо-Кавказский арбитраж отказал сочинскому застройщику OOO “Сады Киви” во взыскании на сумму ₽5.