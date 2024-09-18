Женщина-велосипедист погибла в ДТП с грузовиком на трассе в Приангарье

Инцидент произошел утром 18 сентября на 1870 км автодороги Р-255 «Сибирь». 27-летний водитель грузовика «Хендэ Портер II» наехал на 44-летнюю велосипедистку, после чего столкнулся с световой опорой, сообщили в ГУ МВД по региону.