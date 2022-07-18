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Сотрудника УФСИН в Хабаровском крае осудили на условный срок за кражу топлива

Сотрудника УФСИН в Хабаровском крае осудили на условный срок за кражу топлива

Решением Железнодорожного суда Хабаровска был осужден местный работник службы исполнения наказаний. Следователи установили, что в течение периода с мая по сентябрь минувшего года он похищал бензин, который предназначался для служебного автомобиля.

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