Сотрудника УФСИН в Хабаровском крае осудили на условный срок за кражу топлива

Решением Железнодорожного суда Хабаровска был осужден местный работник службы исполнения наказаний. Следователи установили, что в течение периода с мая по сентябрь минувшего года он похищал бензин, который предназначался для служебного автомобиля.
Решением Железнодорожного суда Хабаровска был осужден местный работник службы исполнения наказаний. Следователи установили, что в течение периода с мая по сентябрь минувшего года он похищал бензин, который предназначался для служебного автомобиля.
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