Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 457 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    За то цены поднимают быстро. И помощи из бюджета просят справно.Экономист обвинил...
  • Ирина Галивец
    Очень давно пора ввезти визовый въезд для всех стран!Взорвался ракетно...
  • Людмила Ненашева
    Въезд в нашу страну должен быть только визовый. За подобные деяния - высшая мера наказания - расстрел!Взорвался ракетно...

Главный секрет кителя Сталина: что хранил в потайном кармане «вождь народов»?

Главный секрет кителя Сталина: что хранил в потайном кармане «вождь народов»?

Китель – одна из неизменных частей гардероба Иосифа Сталина. На первый взгляд вполне стандартная верхняя одежда вождя была не так проста на самом деле: в сталинском кителе имелись внутренние карманы, в один из которых была вшита цепочка с кольцом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх