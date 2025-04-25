BRT появится еще на одной улице в Алматы

В южной столице на улице Желтоксан стартует строительство линии скоростного автобусного сообщения (BRT), которая соединит два ключевых участка -от улицы Тимирязева до проспекта Райымбек батыра, передает inAlmaty.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии