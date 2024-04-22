Собянин: До конца 2025 года в Москве будет обновлено еще около 140 поликлиник

В обновленных поликлиниках врачи провели 45 млн приемов Врачи отремонтированных по новому стандарту поликлиник Москвы провели 45 млн приемов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
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