ГК «СТТ» объявила об участии реализуемой техники в программе льготного лизинга

Пользуясь условиями госпрограммы льготного лизинга покупатели получают возможность приобрести коммерческий транспорт в лизинг с авансовым платежом от 10% до 50% и получить общую скидку 10% от стоимости автомобиля (но не более 500 тыс.
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