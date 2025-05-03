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Парламентская газета

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Володин проводит опрос о предельно допустимом количестве сим-карт

Володин проводит опрос о предельно допустимом количестве сим-карт

Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит на своей странице в соцсетях опрос о количестве сим-карт, которое стоит разрешить оформлять в одни руки.

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Комментарии
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Когда будет проводиться опрос  коренного населения России, как ему живётся среди никабов, хиджабов, сразиатскмх оров на улицах городов Центральной России? Когда будут интересоваться власти, как русским живётся среди неруси в своих городах? Когда будут рассказывать, за что этим *** раздают квартиры в России?
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