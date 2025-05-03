Председатель Госдумы Вячеслав Володин проводит на своей странице в соцсетях опрос о количестве сим-карт, которое стоит разрешить оформлять в одни руки.
Володин проводит опрос о предельно допустимом количестве сим-карт
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NN
N N
Когда будет проводиться опрос коренного населения России, как ему живётся среди никабов, хиджабов, сразиатскмх оров на улицах городов Центральной России? Когда будут интересоваться власти, как русским живётся среди неруси в своих городах? Когда будут рассказывать, за что этим *** раздают квартиры в России?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии